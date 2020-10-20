الحالة الصحية لـ صائب عريقات حرجة جدًّا

المواطن - متابعة

أكد أمين سر حركة فتح بمصر، الدكتور محمد غريب، أن الحالة الصحية اأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حرجة جدًّا، ولكن الأمور مسيطر عليها، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف غريب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء أمس الاثنين، أن صائب عريقات أجرى في السابق عملية زرع رئة وهو ما أثر على مناعته، وأدى إلى تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا منذ عشرة أيام.

ولفت أمين سر حركة فتح بمصر إلى أن صائب عريقات كان يتلقى علاج كورونا في منزله، حتى تدهورت حالته بالأمس، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن الأطباء الذين زرعوا له الرئة وجهوا بنقله لمشفى به أجهزة خاصة بالتعامل مع الرئة المزروعة.

وأكد مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي ومصادر فلسطينية لـ”سكاي نيوز عربية” نبأ تدهور صحة عريقات (65 عامًا).

وطالب الأطباء في المستشفى أفراد عائلة عريقات بالتوجه للمستشفى للبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، حيث بات يخضع للتنفس الاصطناعي.

ويقول التقرير الطبي لعريقات: إنه مصاب بفيروس كورونا وبجرثومة في الرئة الاصطناعية التي زرعها في عملية جراحية قبل عامين.

وكان المستشفى أعلن في وقت سابق أن عريقات بات في وضع صحي حرج، مع تدهور حالته الصحية.

وقال المستشفى في بيان: “قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس”.

شارك الخبر