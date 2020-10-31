الخارجية الأسترالية : قطر اعتذرت وتعهدت

وأجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته الأسترالية، ماريس باين، لمناقشة حادثة مطار حمد الدولي، بعد تعرض 13 سيدة أسترالية للفحص القسري داخل المطار.

وقالت الوزيرة الأسترالية إنها تتطلع إلى مشاركة دولة قطر لتقريرها حول ملابسات الموضوع، ودعت”باين” الحكومة القطرية لمحاسبة المسؤولين المعنيين بطريقة عادلة ومنصفة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، السبت، إن الوزير القطري أعرب عن تعاطفه العميق مع المسافرات المتأثرات بالتفتيش في المطار، وجدد اعتذار قطر لهن، موضحًا أن الحادثة تعد انتهاكًا لقوانين وقيم دولة قطر، وأنه تم إحالة المسؤولين المعنيين إلى النيابة العامة.