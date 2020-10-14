الدوري السعودي.. 13 ناديًا احتفظوا بمدربيهم في الموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021، بعد حوالي شهر على نهاية موسم هو الأطول في تاريخ البطولة، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

الدوري السعودي

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

13 مدربًا احتفظوا بمنصبهم

ونجح 13 مدربًا سواء من أندية دوري المحترفين أو الفرق الصاعدة في الاحتفاظ بمنصبهم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، ويأتي في مقدمتهم؛ المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعدما قاد الهلال لحصد اللقب الموسم الماضي.

وضمت القائمة كلًا من؛ مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني لفريق الرائد، البرازيلي بريكليس شاموسكا حيث يُقدم الفيصلي مستوى مميزًا تحت قيادته، ومدرب نادي أبها، التونسي عبدالرزاق الشابي، وذلك وفقًا لحساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويتواجد أيضًا؛ مدرب الاتفاق خالد العطوي، المدير الفني لفريق الفتح، يانيك فيريرا، الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، المدير الفني لنادي الشباب، بيدرو كايشينيا، مدرب الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي والجزائري نور الدين بن زكري بعدما قاد ضمك للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين.

وحافظ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خوسيه جاريدو والمدير الفني لفريق القادسية، يوسف المناعي على منصبهما خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، بعدما تألقوا في دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث توج السماوي باللقب، فيما حصل الفريق القدساوي على المركز الثاني.

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