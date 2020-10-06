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هل يتم تأجيل انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين؟
لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد

هل يتم تأجيل انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين؟

2020/10/06
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يتم تأجيل انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين؟ كأس الدوري
المواطن - مروة نبيل
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1 الدوري السعودي للمحترفين:
1.1 تأجيل البطولة الحل الأفضل:

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل.

الدوري السعودي للمحترفين:

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وتنتهي منافسات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين يومي 23 و24 من شهر يناير المقبل، ويصل عدد المباريات في هذه المرحلة إلى 120 لقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

كأس دوري محمد بن سلمان
كأس الدوري

تأجيل البطولة الحل الأفضل:

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” عبر “القناة الرياضية السعودية”، على تأجيل انطلاق البطولة؛ وأكد البعض أنه الحل الأفضل، خاصة في ظل توقف المسابقة الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا، فيما طالب البعض الآخر ببدء الدوري في موعده.

وتحدث سعد المهدي قائلًا: “إذا كانت دوافع احتجاجات الأندية هي من أجل البعد عن ضغط الإعلام والجمهور فهي إضاعة وقت”، وقال محمد الناصر: “نحن نقيّم قراراتنا دائمًا على الهلال والنصر.. وهذه هي اللاعدالة”.

الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الهلال يحتفلون باللقب

وقال علي المرشود: “في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الأندية لابد من تأجيل الدوري أسبوعين”، فيما علق مقدم البرنامج، الإعلامي طارق الحماد، قائلًا: “هذه جائحة أوقفت اللاعبين 4 شهور”.

وتابع مساعد العصيمي: “الوضع الحالي يتطلب إعادة النظر في انطلاقة الدوري، خاصة بعد عودة أربع فرق من المشاركة في بطولة آسيا”، وقال الرئيس التنفيذي لنادي الباطن، عوض الهزيمي: “هناك أكثر من ناد طالب بتأجيل انطلاقة الدوري، ونحن قادرون على إسعاد جماهيرنا”.

الدوري السعودي للمحترفين
كأس دوري محمد بن سلمان

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