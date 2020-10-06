الرئيس الإيراني يلغي اجتماع الثلاثاء بعد أنباء عن إصابته بكورونا

المواطن - متابعة

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قرر إلغاء اجتماعه المقرر عقده صباح اليوم (الثلاثاء).

يأتي ذلك عقب تردد أنباء عن احتمالية إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوكالة إن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لمرضى كورونا ونقل العدوى إلى الرئيس روحاني كانا السبب وراء إلغاء اجتماع رؤساء السلطات الثلاث.

يُشار إلى أن إيران تشهد تزايداً في الإصابة بفيروس كورونا، ووضعت قيوداً مشددة على التنقل بين المدن.

شارك الخبر