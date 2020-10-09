‎الرئيسية
الرياضة
الرائد يتعاقد مع الدوسري حتى 2023
قادمًا من صفوف الهلال

الرائد يتعاقد مع الدوسري حتى 2023

2020/10/09
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
65
0
طباعة
الرائد يتعاقد مع الدوسري حتى 2023 الدوسري بعد التوقيع
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 عبدالرحمن الغامدي ريداويًا
1.1 الفريق الريداوي يدعم صفوفه

أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع محمد الدوسري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عبدالرحمن الغامدي ريداويًا

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للظهير الأيمن الجديد محمد الدوسري بصحبة رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، بعد الانتهاء من إجراءات التوقيع بشكل رسمي، قبل قليل.

وأشار حساب النادي إلى أن محمد الدوسري صاحب الـ21 عامًا، وقع عقدًا لمدة 3 مواسم، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الهلال.

 

محمد الدوسري
الدوسري بعد التوقيع

الفريق الريداوي يدعم صفوفه

وكان نادي الرائد قد أعلن عن تعاقده مع ميليتش قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بارتيزان الصربي بعقد يمتد لمدة موسمين، لتدعيم دفاعه بالموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر الرائد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الماضي، وكان يُنافس على خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، إلا أن خسارته في الجولة الأخيرة ضد الأهلي أبعدته عن البطولة القارية، لينهي دوري المحترفين في المركز السادس برصيد 46 نقطة.

 

نجم الرائد الجديد الدوسري
الدوسري

ذات صلة :
  • صاروخ خارق من تطوير إيلون موسك للجيش الأمريكي
    •
  • مواصلة الدراسة عن بعد في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالسعودية
    •
  • تعليق جستنيه بعد رفض الاتحاد الآسيوي احتجاج النصر
    •
  • موظف في مطعم وجبات سريعة يحصد 40 ألف دولار بسبب موقف إنساني 
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :