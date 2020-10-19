الرجاء ضد الزمالك.. هدف ابن شرقي يُقرب الأبيض من النهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الرجاء ضد الزمالك المصري، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز الأبيض بهدف نجمه المغربي أشرف بن شرقي.

أشرف بن شرقي يتألق:

وبدأت مباراة الرجاء ضد الزمالك المصري التي أُقيمت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بشكل سريع من الفريقين، قبل أن يمرر مصطفى محمد كرة لزميله أشرف بن شرقي الذي سدد كرة في الدقيقة العاشرة، ولكن الحارس الزنيتي أمسكها.

وانطلق أحمد سيد زيزو ولعب كرة عرضية مميزة في الدقيقة 17، لعبها أشرف بن شرقي برأسية رائعة لتهز الشباك مبكرًا، ليرد مالانجو بتسديدة قوية، ولكنها مرت فوق المرمى، واستمرت محاولات الفريقين.

الرجاء ضد الزمالك:

ونفذ زيزو ركلة حرة في الدقيقة 33، قابلها مصطفى محمد برأسية، ولكن الحارس أنقذها، وأطلق مالانجو تسديدة أرضية، إلا أنها مرت بجوار المرمى عند الدقيقة 35، وتألق حارس المرمى محمد أبو جبل وأبعد هدف محقق من رأسية اللاعب سفيان رحيمي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط أصحاب الأرض بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، وراوغ رحيمي المدافعين في الدقيقة 57، إلا أن أبو جبل أمسك الكرة، قبل أن يُطالب اللاعبين بركلة جزاء بعد لمس مدافع الفريق المصري محمد عبدالغني الكرة بيده.

وواصل أصحاب الأرض الضغط وسط تحركات مميزة من مهاجميه، إلا أن دفاع الأبيض وحارس مرماه حرموه من تسجيل التعادل، خاصة أبو جبل الذي أنقذ أكثر من فرصة لرحيمي وبنحليب، لتنتهي مباراة الرجاء ضد الزمالك بفوز الأبيض بهدف نظيف.

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