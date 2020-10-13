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الزكاة والدخل تضبط 615 مخالفة ضريبية في أسبوع
أبرزها عدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك

الزكاة والدخل تضبط 615 مخالفة ضريبية في أسبوع

2020/10/13
الساعة 2:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الزكاة والدخل تضبط 615 مخالفة ضريبية في أسبوع
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 جولات الزكاة والدخل التفتيشية
2 مكافاة الإبلاغ عن المخالفات

أوضحت الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل أن جهود مراقبة امتثال المكلفين للأحكام الضريبية في الأسواق والمحلات التجارية؛ أسفرت عن ضبط 615 مخالفة ضريبية في الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن نفذت الهيئة 3,110 زيارات تفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث شملت الزيارات التفتيشية قطاعات تجارية متعددة، على رأسها الصحة، والسيارات، والخدمات المهنية .

وبينت الهيئة أن بعضاً من المخالفات المضبوطة خلال الزيارات التفتيشية كان على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين، بلغ عددها 339 بلاغاً ضريبياً في نفس الفترة، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

جولات الزكاة والدخل التفتيشية

وشملت الزيارات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي، 93 زيارة أجرتها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، تضمنت عدداً من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، أسفرت عن ضبط 35 مخالفة ضريبية لدى المكلفين، من أبرزها عدم تحصيل مبلغ الضريبة من المستهلك، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وتُجدِّد الزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

مكافاة الإبلاغ عن المخالفات

ودعت الزكاة والدخل المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.


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