الزكاة والدخل تفتح باب التسجيل في برنامج بناء الكفاءات

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج بناء الكفاءات بنسخته الثالثة.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه بعد تخريج 116 متدربًا في النسختين الأولى والثانية، الزكاة والدخل تُعلن عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج #بناء_الكفاءات بنسخته الثالثة”.

وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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