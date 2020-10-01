الزكاة والدخل تفتح باب التسجيل في برنامج بناء الكفاءات

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج بناء الكفاءات بنسخته الثالثة.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه بعد تخريج 116 متدربًا في النسختين الأولى والثانية، الزكاة والدخل تُعلن عن فتح باب التقدم والتسجيل في برنامج #بناء_الكفاءات بنسخته الثالثة”.
وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
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