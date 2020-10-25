الزكاة والدخل تنشر دليل الإعفاء من الغرامات المالية

المواطن - الرياض

نشرت هيئة الزكاة والدخل دليل الإعفاء من الغرامات المالية بعد تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين”، لثلاثة أشهر، تنتهي بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل.

وقالت الزكاة والدخل إن هذه المبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين لتصحيح أوضاعهم المالية، وتمكينهم من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.

وتأتي مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين” في إطار حزمة مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، لدعم القطاع الخاص في المملكة، وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والمحافظة على مشاركته الفَعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة عبر موقع الزكاة والدخل على الإنترنت.

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