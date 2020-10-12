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السديس يدشن خطة زيارة الروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية

السديس يدشن خطة زيارة الروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية

2020/10/12
الساعة 6:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السديس يدشن خطة زيارة الروضة الشريفة وفق الإجراءات الاحترازية
المواطن - الرياض

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح الشيخ السديس أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.

وأضاف أن الخطة عملت على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية تضمن للزائرين البيئة المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وتأمين ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء الجائحة العالمية من متطلبات واحتياجات، وذلك في ظل الدعم السخي والعناية الكبيرة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما.

السديس


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