السعودية تستضيف أحد سباقات فورمولا 1 لعام 2021

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

من المقرر أن تنظم فورمولا 1 23 سباقًا في عام 2021، وستكون المملكة إحدى الدول التي ستستضيف أحد تلك السباقات.

وحسبما ذكر موقع أوتو سبورت، وبعد مراجعة جدول 2020 بشكل كبير حيث تم إلغاء 13 سباقًا بسبب جائحة فيروس كورونا، كانت فورمولا 1 واضحة في خطتها لتشغيل تقويم الموسم المقبل.

الإعلان عن جدول المسابقة

وتم تسليم الفرق المسودة الأولى للجدول الزمني في اجتماع لجنة فورمولا 1 يوم أمس الاثنين، والذي يضم جميع المتنافسين العشرة والمسؤولين.

وعلم أوتوسبورت أن التقويم المؤقت لعام 2021 يضم 23 سباقًا، وسيكون هناك سباق من ضمن تلك السباقات بالمملكة.

موعد البدء

ومن المقرر أن يبدأ موسم فورمولا 1 عام 2021 في أستراليا في 21 مارس، يليه سباق جائزة البحرين الكبرى بعد أسبوع واحد، وستكون هناك فترة لمدة أسبوعين قبل سباق الجائزة الكبرى الصيني في 11 أبريل.

وتعتبر أحد أكبر التغييرات من الجدول الزمني المخطط له في عام 2020 هو تحول سباق الجائزة الكبرى الهولندي في زاندفورت إلى خانة مواعيد الخريف.

وكان من المقرر أن يفتتح السباق الموسم الأوروبي في بداية شهر مايو من هذا العام، لكنه سيشكل الآن جزءًا من سباق ثلاثي أوروبي مع سباق الجائزة الكبرى البلجيكي وسباق الجائزة الكبرى الإيطالي بعد العطلة الصيفية، هذا يعني أن سباق الجائزة الكبرى الإسباني يعود إلى وضعه التقليدي كأول سباق أوروبي لهذا العام، ويقام في 9 مايو قبل موناكو في 23 مايو.

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