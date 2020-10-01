السوبر الألماني من نصيب البايرن ضد دورتموند بثلاثية مثيرة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة البايرن ضد دورتموند في بطولة السوبر الألماني، بتحقيق بايرن ميونخ للقب، وذلك بعد الفوز على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدفين.

أحداث الشوط الأول من مباراة البايرن ضد دورتموند:

وكان بايرن ميونخ افتتح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة عشرة عبر اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو، ثم سجل توماس مولر الهدف الثاني للفريق البافاري بالدقيقة الثانية والثلاثين.

ونجح فريق بوروسيا دورتموند بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب جوليان براندت بالدقيقة التاسعة والثلاثين، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم بايرن ميونخ بنتيجة هدفين لهدف.

أحداث الشوط الثاني:

ومع بداية الشوط الثاني، نجح بوروسيا دورتموند في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند بالدقيقة الخامسة والخمسين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، تمكن جوشوا كيميش من إضافة الهدف الثالث للفريق البافاري بالدقيقة الثالثة والثمانين ليحقق بايرن ميونخ لقب السوبر الألماني.

وبعد نهاية مباراة البايرن ضد دورتموند، تمكن بايرن ميونخ من التتويج بخمس بطولات في عام 2020 تحت قيادة مدربه المتألق هانز فليك، حيث حقق الفريق البافاري لقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

يذكر أنه قبل انطلاق مباراة السوبر الألماني، كان بايرن ميونخ فاز بلقب السوبر الأوروبي، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد الفوز على نادي إشبيلية الإسباني بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت في العاصمة المجرية بودابست.

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