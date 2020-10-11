السيسي: لا مصالحة مع من يريد هدم مصر أو تشريد شعبها

المواطن - متابعة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على أن البلاد تواجه تحدياً كبيراً اليوم عنوانه استقرار الدولة. وأكد في كلمة ألقاها خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة أنه لا يمكن المصالحة مع من يريد هدم مصر، أو تشريد شعبها.

كما قال: “الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضي لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعاد تصديرها للرأي العام في مصر، لتحويله أداة تدمير للدولة.

إلى ذلك، اعتبر أن “ما تحقق في 5 سنوات في مصر تجاوز عمل 20 عاماً”. ورأى أن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة.

بدوره، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضي، ودخلت في سلسلة من الحروب أثرت على مسيرة التنمية بدءاً من عام 1956، لكنها حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن مصر خاضت حروباً في القرن الماضي خلال 17 عاماً، بالإضافة إلى أنها عانت من عدم الاستقرار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، لكنها تمكنت من تحسين وضعها مؤخراً.

شارك الخبر