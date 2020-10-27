الشابي: نعتذر لجماهير أبها والهلال استحق الفوز

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني التونسي عبدالرزاق الشابي عن رضاه بأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الهلال اليوم، مؤكدًا أن الزعيم استحق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد أبها:

ولعب الهلال ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نجح العالمي في الفوز على الأهلي قبل قليل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال كان الأفضل:

وقال عبدالرزاق الشابي: الهلال استحق الفوز وكان الأفضل خلال مجريات المباراة، ولكن فريقي قدم أداء رائعًا، وفق إمكاناته، وعدم الالتزام ببعض التعليمات، منح الهلال فرصة اللعب بأريحية”.

وواصل المدرب التونسي خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “أبارك للهلال الفوز في المباراة التي انتهت من الشوط الأول، ولم نكن في يومنا بالشكل المنتظر، وهذا حال كرة القدم”.

وتابع: “الحكم الباراغوياني لم يعطنا حقنا بالكامل، فكان لنا ركلة جزاء لم يحتسبها وتغاضى عن طرد واضح لأحد لاعبي الهلال.. كنا نتمنى أن يقود تلك المباراة حكم سعودي، والهزيمة ليست قاسية الليلة، ولا يجب أن نرمي خسارتنا على الحكم، فالهلال استحق الفوز”.

وأردف: “أشكر سعود كريري، بعدما قام بتهدئة الأوضاع مع مدرب الهلال لوشيسكو، وهذا يدل على أنه إداري كبير، وعقب المباراة تحدثت مع مدرب الهلال حول بعض النقاط الفنية، وتناسينا ما حدث بين شوطي المباراة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كنا نتمنى بلوغ النهائي، ونعتذر لجماهير أبها والإدارة، ويجب أن نتكاتف ونصبح يدًا واحدة للتعويض وتأكيد قوتنا وتحقيق الأفضل في قادم البطولات”.

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