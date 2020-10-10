الشباب يضم إيغور ليشنوفسكي لتدعيم الدفاع

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب، اليوم السبت، عن تعاقده مع المدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي قادمًا من نادي كروز آزول المكسيكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وعلّق الحساب الرسمي لـ الليث عبر “تويتر” على الصفقة قائلًا: “أهلًا بالليث التشيلي”.

وسبق للاعب إيغور ليشنوفسكي اللعب في صفوف فريق نيكاكسا المكسيكي وبورتو البرتغالي وفريق جامعة تشيلي التشيلي.

إيغور بديل جمال بلعمري في الشباب:

وجاء تعاقد الليث مع اللاعب ايغور ليشنوفسكي ليكون خليفة المدافع الجزائري جمال بلعمري المنضم حديثًا لصفوف فريق ليون الفرنسي.

يذكر أن اللاعب إيغور ليشنوفسكي والده ألماني من أصول سلوفاكية ويلعب مع المنتخب التشيلي الأول منذ عام 2014.

الليث وافق على رحيل بلعمري:

وكان الشباب أعلن في السابع من سبتمبر الماضي عن إلغاء عقد المدافع بلعمري وذلك استجابة لطلبه بموجب الخطاب الرسمي المُستلم في تاريخ الأول من سبتمبر الماضي.

وذكر بيان الليث المنشور عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب سيلتزم بدفع المبلغ الموضح بخطابه لصالح النادي، كما أشعرت الإدارة الشبابية الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد.

وفاز جمال بلعمري مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 الذي أُقيم في مصر.

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