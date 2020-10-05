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جمال بلعمري يقترب من ليون الفرنسي
بعد رحيله عن الشباب

جمال بلعمري يقترب من ليون الفرنسي

2020/10/05
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جمال بلعمري يقترب من ليون الفرنسي لاعب الشباب السابق
المواطن - محمد سمعه
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1 اسم جمال بلعمري ارتبط بالثلاثي الكبير في السعودية
2 بلعمري قاد الجزائر لحصد لقب كأس الأمم

أصبح الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب السابق، قريبًا من الانضمام لصفوف فريق أوليمبيك ليون الفرنسي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن بلعمري سينضم لنادي ليون بعدما اجتاز الفحص الطبي في نادي الشمال الفرنسي.

وأضافت “ليكيب” أن بلعمري سيلعب مع فريق ليون لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم آخر بالفترة المقبلة.

اسم جمال بلعمري ارتبط بالثلاثي الكبير في السعودية

وكان اسم بلعمري ارتبط بالانضمام لـ الهلال والنصر والأهلي بعدما طلب الرحيل عن نادي الشباب.

يذكر أن الشباب كان أعلن في السابع من سبتمبر الماضي عن إلغاء عقد المدافع بلعمري وذلك استجابة لطلبه بموجب الخطاب الرسمي المُستلم في تاريخ الأول من سبتمبر الماضي.

وذكر بيان الليث المنشور عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب سيلتزم بدفع المبلغ الموضح بخطابه لصالح النادي، كما أشعرت الإدارة الشبابية الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد.

بلعمري قاد الجزائر لحصد لقب كأس الأمم

وفاز جمال بلعمري مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 الذي أُقيم في مصر.
جمال بلعمري لاعب الشباب السابق

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