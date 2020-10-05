الشباب يكتسح الفرع وديًّا بـ8 أهداف

المواطن - مروة نبيل

نجح الشباب في تحقيق فوز عريض على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفرع المنافس في دوري الدرجة الثالثة، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الشباب يكتسح الفرع:

ولعب الشباب ضد الفرع على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر الليوث، ودفع المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينا بالتشكيل الأساسي في المباراة الودية، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين خلال أحداث الشوط الثاني.

وبدأ الليوث المباراة الودية بتشكيل مكون من؛ جايدرايوس أرلايوسكايس، عبدالله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، علي مجرشي، عبدالله الزوري، الفريد أندياي، بانيغا، سيبا، كريستيان جوانكا وماكيتي ديوب.

مهرجان أهداف:

وبدأت المباراة بشكل سريع، وتمكن جوانكا من فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، وأضاف ديوب الهدف الثاني، وواصل الليوث الضغط، ونجح سيبا في هز الشباك، قبل أن يحرز ماكيتي هدفين، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفرع بنتيجة 5/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل جوانكا هدفًا، وأضاف ديوب الهدف الرابع له والسابع لفريقه، ليدفع مدرب الليوث بعدد من اللاعبين، وهم؛ مروان الحيدري، حمد الغامدي، متعب الحربي، عبدالملك الخيبري، وليد العنزي، خالد الغامدي، تركي العمار، جمال باجندوح، حسين القحطاني، فارس عويس، وفابيو مارتنز.

وتمكن البديل خالد الغامدي من تسجيل الهدف الثامن لفريقه قبل نهاية المباراة الودية، ليُحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوز كبير ضد الفرع.

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