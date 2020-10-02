أرقام جايدرايوس تُطمئن جماهير الشباب

المواطن - مروة نبيل

يُعد حارس المرمى الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس واحدًا من أبرز الصفقات التي عقدتها إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جايدرايوس يحمي عرين الشباب

وكان نادي الشباب قد تعاقد رسميًا مع جايدرايوس صاحب الـ32 عامًا شهر سبتمبر الماضي لمدة عامين حتى 2022، وانتظم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية أن الحارس الليتواني سيحصل على مليون يورو بموجب العقد الذي وقعه مع نادي الشباب، بعد التوقيع معه في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أرلايوسكايس مسيرة من التألق

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام جايدرايوس أرلايوسكايس قبل الانضمام إلى الشباب، حيث شارك في 269 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 108 لقاء.

ونجح الحارس الليتواني في التتويج بـ8 بطولات، حيث توج بلقب الدوري الروماني 5 مرات، كأس رومانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الروماني مرة واحدة، بالإضافة إلى لقب كأس روسيا.

ويملك أرلايوسكايس مسيرة احترافية مميزة، حيث لعب في العديد من الفرق الكبرى، ومنها؛ واتفورد الإنجليزي، إسبانيول الإسباني، وروبن كازان الروسي، بجانب الثنائي الروماني كلوج وسيتوا بوخارست.

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