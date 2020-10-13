الشباب يُخالص محمد عواجي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن رحيل حارس المرمى محمد عواجي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

الشباب يُخالص عواجي :

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة وقعت مخالصة رسمية اليوم مع محمد عواجي، متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

وكان محمد عواجي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الليوث يواصل الاستعداد :

وتعاقد النادي مع المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينيا، والنجم الأرجنتيني إيفر بانيغا وحارس المرمى الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 17 أكتوبر، بمواجهة الليوث ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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