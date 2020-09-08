جايدرايوس يحمي عرين الشباب حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جايدرايوس شبابي رسميًا

وأشار نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا احترافيًا مع جايدرايوس لمدة عامين حتى 2022.

وتمنت إدارة نادي الشباب التوفيق لحارس المرمى الليتواني صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم، وأن تكون مسيرة حافلة بالإنجازات.

ونشر حساب النادي الرسمي مقطع فيديو لبعض لقطات جايدرايوس خلال تألقه في المباريات وهو يتصدى لكرات صعبة، واكتفى بالتعليق عليه قائلًا: “حامي عرين الليوث”.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الشباب لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة وإنهاء الموسم في مركز أفضل.







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