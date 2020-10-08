الصحة: التعافي من فيروس كورونا لا يتطلب فحصًا مخبريًا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن معرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد لا يتطلب إجراء فحوصات مخبرية.

وقالت الوزارة إنه يمكن معرفة التعافي بعد قضاء 10 أيام في العزل المنزلي، وتكون آخر 3 أيام منها بدون أية أعراض مثل: الكحة وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي حدد في وقت سابق علامات التعافي من كورونا، مشيرًا إلى أن هناك علامتين هامتين في هذا الأمر.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث حول مستجدات فيروس كورونا المستجد أن أهم أمرين للتحقق من التعافي من فيروس كورونا هما:

1- مرور 10 أيام منذ بدء الإصابة.

2- مرور آخر 3 أيام متتالية دون الشعور بأية أعراض.

وقدم المتحدث باسم وزارة الصحة عددًا من النصائح للمعتمرين بالتزامن مع أولى مراحل عودة العمرة تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد.

وقال العبدالعالي: اليوم تبدأ أولى مراحل عودة العمرة، ونوصي المعتمرين بما يلي:

1- أخذ التطعيمات اللازمة، بالذات في هذا الموسم ومن أهمها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

3- لبس الكمامة.

4- تعقيم اليدين وترك مسافة آمنة.

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