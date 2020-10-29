‎الرئيسية
آخر الاخبار
الصحة تنفي علاقة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بمرض التوحد

الصحة تنفي علاقة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بمرض التوحد

2020/10/29
الساعة 2:44 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
19
0
طباعة
الصحة تنفي علاقة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بمرض التوحد الإنفلونزا الموسمية
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 أعراض الإنفلونزا
1.1 لقاح الإنفلونزا الموسمية

نفت وزارة الصحة ما تردد حول وجود علاقة بين الإنفلونزا الموسمية وإصابة الأطفال بمرض التوحيد مؤكدة أن هذا الكلام لم يتم ذكره في أي مرجع علمي.

أعراض الإنفلونزا

وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعاد في وقت سابق التأكيد على أن أعراض الإنفلونزا تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد، داعيًا من يشعر بأي من هذه الأعراض إلى المسارعة في زيارة مراكز الفحص للتأكد من الحالة وعدم الإهمال مهما كانت الظروف.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وقال متحدث الصحة : نستطيع الوقاية من الإنفلونزا الموسمية بإذن الله، فاللقاحات والتطعيمات موجودة في جميع المراكز الصحية، وهي آمنة ومهمة لجميع أفراد المجتمع، ويستثنى من ذلك من يعاني من حساسية (البيض)، أو من لا يتجاوز عمره 6 أشهر.
وأضاف أنه بإمكان الجميع الحصول على تطعيمات الإنفلونزا دون الحصول على موعد.


ذات صلة :
  • تمويل بنك التنمية الاجتماعية يصل 60 ألف مستفيد بالربع الثالث
    •
  • التعاون يلغي عقد بابل بعد ضمه بـ23 يومًا!
    •
  • حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان
    •
  • سر مشادة محمد فراج مع بسنت شوقي على السجادة الحمراء
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :