الصحة: 6 إجراءات لوقاية المعتمرين من كورونا

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية تقيد المعتمرين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت وزارة الصحة إلى التقيد بالتعليمات التالية :

أخذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية قبل العمرة بـ 10 أيام.

تعقيم اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية.

المحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

ارتداء الكمامة طوال الوقت والتخلص منها بالطريقة السليمة.

تطبيق الإجراءات الوقائية عند الحلاقة (استخدام أدوات معقمة، مكان مناسبة للحاقة).

عند الشعور بأعراض (حرارة، كحة، ضيق في التنفس) عليك التوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937.

استمرار الخدمات الإرشادية

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أكد أهمية الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام.

وأشار خلال لقائه اليوم وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية سلمان بن صالح المقوشي إلى ضرورة توفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة.

وأفاد معاليه أن الخطط والرؤى المستقبلية لخطة الرئاسة لعام (2024) تتطلب مزيدًا من الجهد والبذل والعطاء من منسوبي الإدارات التوجيهية والإرشادية الموجودين على أرض الميدان في المسجد الحرام، وتطوير وسائل توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن وتدعيم مخرجات خدماتها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة ليؤدوا نُسكهم بكل يسر واطمئنان.

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