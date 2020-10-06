الصين تعلن موعد طرح لقاح كورونا وسعره

المواطن - متابعة

أعلنت الحكومة الصينية، مساء أمس الاثنين، أن لقاح فيروس كورونا الذي تمت عليه الاختبارات سوف يكون مطروحًا لعموم الناس ما بين نوفمبر وديسمبر.

وأضافت أن تكلفة هذا اللقاح في حدود 88 دولارًا قرابة (600 يوان)، وأن الطاقة الإنتاجية السنوية المتوقعة 610 ملايين جرعة.

وكانت الهند قد تعهدت سابقًا بأنها ستتيح مواردها للبشرية جمعاء؛ باعتبارها أكبر صانع لقاحات في العالم.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، متوجهًا إلى الأمم المتحدة: إن الهند، باعتبارها أكبر صانع للقاحات في العالم، ستستخدم مواردها للجميع في المعركة ضد “كوفيد 19”.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت افتراضيًّا هذا العام بسبب الوباء، لم يذكر مودي بشكل مباشر ظاهرة تغير المناخ أو الصراع الحدودي الحالي مع الصين، بل ركز على لقاح كورونا.

وقال مودي: “بصفتها أكبر دولة منتجة للقاحات في العالم، ستستخدم الهند قدرتها على إنتاج اللقاح وتصديره لمساعدة البشرية جمعاء في محاربة هذه الأزمة”.

وأضاف أن “الهند ستساعد أيضًا كل الدول في تعزيز قدراتها في سلاسل التبريد والتخزين من أجل توصيل اللقاحات”.

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