العثور على ريماس مفقودة خميس مشيط بصحة جيدة

المواطن- فهدالقحطاني- خميس مشيط

بعد البحث والتحري من قِبل الجهات الأمنية وفريق البحث والإنقاذ التطوعي تم العثور على ريماس مفقودة خميس مشيط والتي خرجت من منزل والدها يوم السبت 17 أكتوبر وهي بصحة جيدة.

“المواطن” باشرت لحظة العثور على ريماس مفقودة خميس مشيط والتقت بوالدها الذي قال: “الحمد لله أولًا على سلامة ابنتي ريماس بعد أن تم العثور عليها من قبل الجهات الأمنية والفرق التطوعية بخميس مشيط”.

وقدم الشكر لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وللجهات الأمنية ولفريق البحث والإنقاذ التطوعي ولنشامى عسير الذين بذلوا جهدًا محمودًا في العثور على ريماس.

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