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أبرز أرقام الاتفاق مع خالد العطوي
خلال موسم 2019/ 2020

أبرز أرقام الاتفاق مع خالد العطوي

2020/09/10
الساعة 6:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبرز أرقام الاتفاق مع خالد العطوي لاعبو الاتفاق
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 الاتفاق ينتفض
1.1 فارس الدهناء مع خالد العطوي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل جيد، رغم البداية المتذبذبة.

الاتفاق ينتفض

وبدأ الاتفاق منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل متراجع، قبل أن تتحسن نتائجه خلال أحداث الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويكون من أبرز الفرق فيه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحقق فارس الدهناء انتصارات متتالية، قبل أن يخسر آخر مباراتين أمام ضمك والنصر بنتيجة 2/0 و3/2 على التوالي، ليختتم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

 

نادي الاتفاق
لاعبو فارس الدهناء

فارس الدهناء مع خالد العطوي

ولعب فارس الدهناء 34 مباراة تحت قيادة خالد العطوي خلال منافسات موسم 2019/ 2020، وتمكن من تحقيق الفوز في 16 لقاءً، وخسر 15 مواجهة، فيما تعادل في 3 مباريات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تسجيل 62 هدفًا تحت قيادة العطوي هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ42 هدفًا، وذلك وفقًا لحساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

مدرب الاتفاق خالد العطوي
العطوي


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