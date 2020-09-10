أبرز أرقام الاتفاق مع خالد العطوي

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل جيد، رغم البداية المتذبذبة.

الاتفاق ينتفض

وبدأ الاتفاق منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل متراجع، قبل أن تتحسن نتائجه خلال أحداث الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويكون من أبرز الفرق فيه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحقق فارس الدهناء انتصارات متتالية، قبل أن يخسر آخر مباراتين أمام ضمك والنصر بنتيجة 2/0 و3/2 على التوالي، ليختتم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

فارس الدهناء مع خالد العطوي

ولعب فارس الدهناء 34 مباراة تحت قيادة خالد العطوي خلال منافسات موسم 2019/ 2020، وتمكن من تحقيق الفوز في 16 لقاءً، وخسر 15 مواجهة، فيما تعادل في 3 مباريات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تسجيل 62 هدفًا تحت قيادة العطوي هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ42 هدفًا، وذلك وفقًا لحساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.







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