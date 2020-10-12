العين يُغادر إلى الرياض لمواجهة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين عن مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال.

العين يواجه الهلال

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، مساء السبت المقبل، بمواجهة الشباب ضد أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد، وتُقام 3 مواجهات في اليوم ذاته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري المحترفين

وقامت إدارة النادي بإبرام صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول بشكل جيد والبقاء وسط الكبار في الموسم المقبل، كما تعاقدت مع المدرب البرتغالي برونو بالتازار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في منافسات دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم، لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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