برونو بالتازار مدربًا لـ العين رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني البرتغالي برونو بالتازار لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

برونو بالتازار يقود العين

ونشر نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورة للترحيب بالمدرب الجديد البرتغالي برونو بالتازار دون الكشف عن أي تفاصيل أو مدة التعاقد.

وتسعى إدارة النادي لإبرام صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد والبقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

التأهل إلى دوري المحترفين

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في منافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، لينجح في خطف ثاني بطاقات التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق في الظهور بشكل مميز خلال مباريات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 14 لقاءً، وخسر 3 مواجهات فقط، ليكون الفريق الأقل تعرضًا للهزائم.

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