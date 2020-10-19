الغامدي: العين كان قادرًا على خطف نقاط مباراة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب نادي العين، فيصل الغامدي، أن فريقه كان قادرًا على خطف نقاط مباراة الهلال الماضية، مشددًا في الوقت ذاته على امتلاكه للاعبين مميزين.

العين في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الصاعد حديثًا مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الهلال، وخسر بصعوبة بهدف دون رد سجله علي البليهي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الغامدي يُشيد باللاعبين:

وقال فيصل الغامدي: “وصيت اللاعب بيتر بالضغط على أي كرة تصل إلى علي البليهي؛ لأن الأخير يقع في الخطأ بعض الشيء وبالفعل أخطأ في كرة، وكاد لاعبنا أن يسجل”.

وواصل تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الحمد لله على كل شيء، اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم بالمباراة، ولكننا خسرنا بهدف في النهاية، والقادم أجمل للفريق العيناوي بإذن الله”.

وأضاف: “استحواذ الهلال مميز، ويلعب دائمًا على الأطراف، وتحركاتنا كانت ككتلة واحدة مع الكرة، واستطعنا الظهور بالشكل الأفضل الذي يليق بالفريق وبمنطقة الباحة في أولى مبارياتنا بالدوري”.

واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: “الفريق يملك لاعبين مميزين، وكنا قادرين على خطف الفوز أمام الهلال القوي والغني عن التعريف، ويبقى فريقنا قويًّا وقادمًا بقوة للدوري السعودي للمحترفين”.

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