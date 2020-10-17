الهلال يفتتح الدوري السعودي بفوز صعب على العين

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الهلال في تحقيق فوز صعب على العين الصاعد حديثًا لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري.

الشوط الأول سلبيًّا بين الهلال والعين:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ظل أداء هادئ من اللاعبين.

وفي الشوط الثاني، كثف بطل آسيا 2019، من هجماته حتى نجح مدافعه علي البليهي في إحراز الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

سبب غياب سلمان الفرج:

وغاب سلمان الفرج، نجم الزعيم عن مباراة العين، حيث ذكر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله الحنيان أن سلمان الفرج غاب عن مباراة العين بسبب عدم الجاهزية الكاملة، بينما ضمت قائمة الهلال اللاعب السوري عمر خربين وفواز الطريس المنضم حديثًا للأزرق قادمًا من الاتفاق.

وكان فريق الهلال، أنهى مساء أمس الجمعة، استعداداته لمباراته ضد نظيره العين في بداية مشواره بمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم على الجوانب الفنية، حيث اشتمل على تدريبات تكنيكية وتكتيكية، وتطبيق جمل فنية، وذلك وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل.

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