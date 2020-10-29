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الغذاء والدواء توضح الفرق بين مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأتين

الغذاء والدواء توضح الفرق بين مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأتين

2020/10/29
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الغذاء والدواء توضح الفرق بين مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأتين
المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الفرق بين مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.

وأشارت الهيئة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن المياه المعبأة تنقسم إلى قسمين؛ النوع الأول مياه طبيعية معدنية معبأة، وهذا النوع يتم الحصول عليه من مصادرة الطبيعية مثل الينابيع وغيرها.

وأضافت أن النوع الثاني مياه الشرب المعبأة، وهي مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الآدمي وتحتوي على معادن طبيعية أو مضافة عن قصد.

وأشارت إلى أن النوعين يختلفان في محتواهما من الأملاح الصلبة الذائبة مثل أملاح البوتاسيوم والصوديوم، حيث تكون في المياه المعدنية كما هي في المصدر دون أي تغيير، بينما في مياه الشرب تتراوح من 100 إلى 500 جزء في المليون.


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