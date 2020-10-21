الفتح يُبقي محمد الفهيد حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، مساء أمس الثلاثاء، عن تجديد عقد محمد الفهيد للاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2023.

الفهيد مستمر مع الفتح:

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لقائد الفريق الأول، محمد الفهيد بعد توقيع العقود الجديدة، وتمنى التوفيق للاعب خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الفهيد من الركائز الأساسية في الفريق الأول لكرة القدم منذ 8 سنوات، ومن أبرز اللاعبين الذين شاركوا في تحقيق بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر، وشارك مع النموذجي في البطولة العربية ونسختين من دوري أبطال آسيا.

النموذجي في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ النموذجي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر