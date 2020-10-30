الفيصلي يبحث عن الفوز رقم 10 ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يلعب الوحدة ضد الفيصلي اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة ضد الفيصلي

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الوحدة ضد الفيصلي في دوري المحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا لعنابي سدير.

وسبق أن لعب الفريقان 12 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حقق فرسان مكة الفوز مرة واحدة، مقابل 9 انتصارات لعنابي سدير، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

مباراة اليوم

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتعويض خسارته في الجولة الماضية ضد الأهلي، فيما يطمح الفيصلي لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع عنابي سدير في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

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