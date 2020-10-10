الفيصلي يضم وليد الأحمد من الهلال لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الفيصلي- منذ قليل- عن تعاقده مع المدافع الشاب وليد الأحمد صاحب الـ21 عامًا قادمًا من الهلال كصفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الفيصلي عبر “تويتر” أن وليد الأحمد سيُمثل نادي الفيصلي لمدة 3 سنوات، حيث وقع على عقد انضمامه إلى عنابي سدير بحضور مساعد المويس الرئيس التنفيذي في الفيصلي.

الفيصلي يُنهي موسمه بالمركز الخامس:

جدير بالذكر أن الفيصلي كان أنهى دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

الوليد بن طلال يتحدث عن إنجازات الهلال:

وفي وقت سابق، تحدث الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، اليوم السبت، في مقطع فيديو متداول، عن الإنجازات التي حققها أزرق العاصمة بالفترة الأخيرة على المستويات العالمية والقارية والمحلية.

وتحدث ابن طلال في مقطع الفيديو حيث ظهر وهو يركب دراجة هوائية قائلًا لشخص آخر كان يقود سيارة بجانبه: “الزعيم أول السعودية وأول قارة آسيا، ورابع العالم أيضًا، والباقين لم يحققوا الأماني، وأنا باق مع الزعيم، وأيضًا فهد بن نافل موجود”.

شارك الخبر