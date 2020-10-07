الفيصلي يعلن تأجيل ودية الشباب إلى 9 أكتوبر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام نظيره الشباب إلى يوم 9 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

الفيصلي يواصل الاستعداد:

وعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريباته على ملعب النادي بمدينة حرمة تحت قيادة المدير الفني بريكليس شاموسكا والجهاز الفني المساعد، وذلك بعد نهاية المعسكر الإعدادي؛ والذي اختتم مؤخرًا في مدينة جدة.

وانطلقت التدريبات في صالة عضو شرف النادي الشيخ عبدالله العقيل الرياضية، واشتملت على تمارين بدنية باستخدام أدوات اللياقة المتعددة، قبل أن يؤدي تدريباته على أرضية الملعب بتمارين تكتيكية بمساحات صغيرة إلى جانب عدد من التمارين التي اشتملت على الشقين الهجومي والدفاعي.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وأعلنت رابطة دوري المحترفين عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها، فيما سيلعب الفيصلي مع التعاون في اليوم ذاته.

وتنتهي منافسات الدور الأول من دوري المحترفين يومي 23 و24 من شهر يناير المقبل، ويصل عدد المباريات في هذه المرحلة إلى 120 لقاءً، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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