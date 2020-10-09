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القبض على قائد مركبة سار بهمجية وعكس الطريق في الطائف
خاطر بالأرواح على الطريق وتم إحالته للهيئة المرورية

القبض على قائد مركبة سار بهمجية وعكس الطريق في الطائف

2020/10/09
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على قائد مركبة سار بهمجية وعكس الطريق في الطائف
المواطن - الطائف

تفاعل المرور السعودي مع شكوى مواطن في الطائف صور مقطعًا لقائد سيارة متهور خاطر بالأرواح على الطريق، ودخل على مسار السيارات الأخرى بشكل همجي ثم عكس الطريق.

وأكد المرور، في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم القبض على قائد المركبة الذي نفذ فعلته في حي الوسام بالطائف، حيث تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وحذرت إدارة المرور من القيادة بتهور وبسرعة جنونية، أو ممارسة التفحيط على الطرق، وأكد أن القيادة بسرعة جنونية قد تتسبب في مخاطر بالغة لقائد المركبة، فضلًا عن الإضرار بالممتلكات وتعريض حياة الآخرين للخطر.


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