القبض على قائد مركبة سار بهمجية وعكس الطريق في الطائف

المواطن - الطائف

تفاعل المرور السعودي مع شكوى مواطن في الطائف صور مقطعًا لقائد سيارة متهور خاطر بالأرواح على الطريق، ودخل على مسار السيارات الأخرى بشكل همجي ثم عكس الطريق.

@eMoroor @moror_friends

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى ادارة #المرور_السعودي وخاصة مرور #الطائف شخص متهور ويخاطر بأرواح الناس قام بالدخول على السيارات بشكل همجي ومن ثم َعكس الطريق آمل النظر في وضعه، علماً بأن لدي رقم اللوحه.

الموقع #الطايف حي الوسام pic.twitter.com/MdYJzVCRlo — صآلح آلمآلڪي 🇸🇦 (@salehnet007) October 8, 2020

وأكد المرور، في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم القبض على قائد المركبة الذي نفذ فعلته في حي الوسام بالطائف، حيث تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وحذرت إدارة المرور من القيادة بتهور وبسرعة جنونية، أو ممارسة التفحيط على الطرق، وأكد أن القيادة بسرعة جنونية قد تتسبب في مخاطر بالغة لقائد المركبة، فضلًا عن الإضرار بالممتلكات وتعريض حياة الآخرين للخطر.

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