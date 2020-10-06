القبض على مقيم باكستاني يزور الإقامات والرخص والشهادات الصحية

المواطن - الرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم باكستاني يزور الإقامات والرخص الخاصة بالقيادة ورخص السير والشهادات الصحية الخاصة بمزاولة العمل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر سناب الداخلية، تم ضبط معمل جاهز مكون من آلات طباعة وجهاز حراري لاستخراج البطاقة ولاب توب، وكذلك عدد كبير من الرخص الخاصة بالقيادة والإقامات جاهزة للتسليم.

وتم تحويل المقيم المخالف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وفي وقت سابق اليوم، قبضت شرطة منطقة الرياض على 9 من مخالفي نظام الإقامة ارتكبوا العديد من جرائم السلب والسطو وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتسعة أشخاص (سبعة من الجنسية التشادية واثنين من الجنسية السودانية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم بارتكاب العديد من الجرائم، التي تنوعت بين سلبٍ وسطوٍ وسرقة المتاجر بكسر واجهاتها والاستيلاء على ما بخزائنها، وترصد لعملاء البنوك ومندوبي التحصيل التابعين للشركات، وتهديد ضحاياهم بالأسلحة البيضاء وسلبهم، وانتحال صفة رجال الأمن، وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة.

وبلغ مجموع ما استولوا عليه من أموال 4 ملايين و120 ألفًا و370 ريالًا، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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