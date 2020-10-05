الكشف عن قائمة المنتخب السعودي الأولمبي لمعسكر الدمام

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني سعد الشهري عن قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، لمعسكر الدمام في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2021”.

قائمة المنتخب السعودي:

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأخضر الأولمبي، والتي ضمت 23 لاعبًا، حيث استعان الشهري في حراسة المرمى بكل من؛ محمد الربيعي، أمين بخاري وزيد البواردي.

ويتواجد في خط دفاع المنتخب السعودي الأولمبي بمعسكر الدمام، كل من، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، عون السلولي، عبدالله حسون، سعود عبدالحميد، حمداليامي، فهد الحمد وخالد الدبيش.

وضمت القائمة في خط الوسط، علي الحسن، ناصر العمران، حسين العيسى، ناصر الدوسري، محمد المجحد، مختار علي، فواز الطريس، أيمن يحيى، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، وسامي النجعي، وفي الهجوم؛ عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.

معسكر الدمام يُجهز الأخضر الأولمبي:

وتحتضن مدينة الدمام معسكر الأخضر الأولمبي، بداية من اليوم وحتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لـ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فترة طويلة من الغياب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند شهر يناير الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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