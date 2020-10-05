اللجنة الفنية تجتمع بممثلي أندية الدرجتين الثانية والثالثة

المواطن - مروة نبيل

عقدت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، ورشة عمل “عن بعد” مع ممثلي أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

اللجنة الفنية تجتمع بممثلي الأندية:

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن اجتماع اللجنة مع ممثلي الأندية بشأن آلية إصدار البطاقات الخاصة بالمدربين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

وشهدت الورشة التي حضرها رئيس اللجنة تركي السلطان التعريف بطريقة إصدار البطاقات والمستندات المطلوبة سواء للمدربين الجدد أو تجديد بطاقات المدربين المستمرين من الموسم الماضي.

وشارك في الورشة 138 ناديًا؛ (28) من أندية الدرجة الثانية و(110) من أندية الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى موظفي اللجنة الفنية المنوط بهم إصدار هذه البطاقات.

وتأتي هذه الورشة استكمالًا للورشة التي عقدت، يوم الاثنين الماضي، وخصصت لأندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

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