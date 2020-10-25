اللجنة الفنية تطلق منصة إلكترونية للتسجيل في الدورات التدريبية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إجراء تعديل في مواعيد الدورات التدريبية للرخص الآسيوية والسعودية للمدربين.

اللجنة الفنية تطلق منصة إلكترونية للتسجيل:

وأصدرت اللجنة الفنية تحديثًا على مواعيد الدورات التدريبية للرخص الآسيوية والسعودية لكافة التخصصات للمدربين، وذلك بعد إعادة جدولتها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت اللجنة منصة التسجيل الإلكترونية المحدثة لدورات المدربين عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال الصفحة المخصصة للجنة من الموقع.

ولفت بيان اللجنة عبر موقع الاتحاد السعودي الرسمي، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات اللجنة التطويرية والتي ستساهم في وضع المستفيدين بشكل مباشر مع آخر مستجدات اللجنة.

جدول الدورات التدريبية:

وكانت اللجنة قد أصدرت في أغسطس الماضي جدول الدورات التي تأتي ضمن البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين ويستهدف 10 آلاف مدرب تقريبًا بنهاية عام 2022.

يذكر أن عدد الحاصلين على الرخص التدريبية الآسيوية والسعودية من المدربين الوطنيين في جميع التخصصات التدريبية يصل إلى 2,802 مدرب.

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