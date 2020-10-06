الليرة التركية في أضعف مستوياتها

المواطن - متابعة

سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، اليوم الثلاثاء؛ بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت بلومبرغ أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

وفقدت الليرة حوالي 0.5 بالمائة لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش.

وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ إس-400، التي اشترتها تركيا العام الماضي، لكنها لم تستخدمها حتى الآن.

وقالت بلومبرغ: إن أنقرة ستجري اختبارًا شاملًا لها الأسبوع القادم.

وتصاعدت أيضًا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.

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