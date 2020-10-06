المدلج: اتفقنا مع فتوحي للانضمام إلى الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، التوصل إلى اتفاق مع المغربي إدريس فتوحي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

فتوحي يقترب من الفيصلي:

وقال فهد المدلج خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “اتفقنا مع إدريس فتوحي ووكيل أعماله، وتتبقى خطوط قليلة في الاتفاقية بيننا وبين الإدارة في نادي الحزم، وإن شاء الله يتم حل هذه الأمور”.

وتابع رئيس نادي الفيصلي تصريحاته قائلًا: “ولكن بالنسبة للاعب ووكيل أعماله نحن انتهينا من الاتفاق على الأمور المالية، وصياغة العقد سواء من الناحية القانونية أو المالية، وننتظر موافقة الحزم”.

وأشارت تقارير صحافية خلال الساعات الماضية، إلى أن إدارة النادي الأهلي قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الحزم لضم اللاعب المغربي في الميركاتو الصيفي الحالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اللاعب المغربي مع الحزم:

وكان صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال شهر يوليو 2019، قادمًا من دبا الفجيرة الإماراتي في صفقة انتقال الحر، وقدم مستوى مميزًا في الدوري السعودي الموسم المنصرم.

وأبدى المغربي رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بعد تراجع النتائج، وهبوطه إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير.

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