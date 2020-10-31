المريسل بعد فوز الاتحاد ضد الأهلي: عادت هيبة الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، إشادة لنجوم الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، وذلك بعد فوز الاتحاد ضد الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “الاتحاد اليوم أعاد هيبة الدوري السعودي وليس هيبته فقط، أعترف أنني لم أتوقع فوزه، ولكنه كسب نفسه قبل كسبه لـ الأهلي، الأهم الآن الاستمرارية، وأحمد حجازي، بطل بكل ما تعنيه الكلمة وإضافة لـ الدوري السعودي، مبروك يامونديالي، هارد لك يا راقي”.

أحداث مباراة الاتحاد ضد الأهلي:

وبدأ الشوط الأول من ديربي جدة، بأداء ممتع ومميز من نادي الاتحاد، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الثامنة.

وواصل الاتحاد ضغطه القوي، سعيًا لإحراز الهدف الثاني وهو ما تمكن منه اللاعب غاري رودريغيز، حيث أضاف الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة متقنة من زميله فهد المولد. وشارك اللاعب أحمد حجازي مع الاتحاد في أول مباراة له منذ انضمامه للعميد في الأيام الأخيرة قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي. ظهور باهت للسومة في ديربي الاتحاد ضد الأهلي: وظهر اللاعب السوري عمر السومة نجم الأهلي في الشوط الأول بشكل باهت إضافة لباقي أعضاء الفريق الأهلاوي. وفي الشوط الثاني، استمر تفوق نادي الاتحاد كما تألق المدافع المصري أحمد حجازي، وقدم أداءً مميزًا ومنع خطورة اللاعب السوري عمر السومة. واحتسب حكم مباراة الاتحاد والأهلي ركلة جزاء على حجازي، لكنه ألغاها بعد الرجوع لتقنية الـVAR. وكانت المباراة، شهدت خروج اللاعب فهد المولد نجم الاتحاد متأثرًا بإصابته في الدقيقة الـ58 حيث غادر الملعب بواسطة سيارة الإسعاف. وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الاتحاد 4 نقاط، ليحقق فوزه الأول في دوري المحترفين بالموسم الحالي، أما الأهلي فتجمد رصيده عند ست نقاط بالمركز الرابع في الدوري.

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