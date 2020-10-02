المسحة الأنفية تتسبب في ثقب دماغ امرأة أمريكية !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

خضعت سيدة أمريكية لإجراء اختبار الإصابة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن طريق المسحة الأنفية، لكن الأمور اتخذت منحنًى آخر بعد أن تسبب الاختبار في ثقب جمجمتها.

وكانت قد ذهبت المرأة الأربعينية لرؤية طبيبها بعد إصابتها بـ سيلان في الأنف وصداع وتيبس في الرقبة وتذوق طعم معدني في فمها، وخلال تقييمها، كشفت أنها خضعت مؤخرًا لفحص فيروس كورونا قبل إجراء عملية فتق.

وأوضحت أنها بعد فترة وجيزة من إجراء المسحة الأنفية أصيبت بصداع وسيلان في الأنف وقيء.

وتمت إحالة المرأة إلى مستشفيات جامعة أيوا، حيث اكتشف الأطباء وجود كتلة في منتصف تجويف أنفها الأيمن، وبفحصها اكتشفوا أنها تحتوي على بروتين في السائل الدماغي الشوكي، الموجود في الدماغ والعمود الفقري.

وقال الأطباء إن المسحة الأنفية تسببت في ثقب في جمجمتها أدى إلى تسرب السائل الدماغي إلى أنفها، وتم إدخالها إلى المستشفى لإصلاح ذلك باستخدام المنظار.

ويعتقد الأطباء أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها، وفي تقريرهم المنشور في JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery، كتب الفريق بقيادة الدكتور كريستوفر بليك سوليفان: على حد علمنا، فقد كانت هذه هي الحالة الأولى لتسرب السائل الدماغي النخاعي بعد اختبار المسحة الأنفية الخاصة بـ كوفيد-19.

اختبار المسحة الأنفية

ويعد اختبار مسحة الأنفية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، ويتضمن هذا الاختبار أخذ مسحة من داخل أنفك وظهر حلقك باستخدام قطعة قطن طويلة.

شارك الخبر