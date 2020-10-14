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المسحل: أول جولتين في دوري المحترفين بحكام سعوديين
نافيًا تطبيق مشروع المركز الموحد لتقنية الفيديو حاليًّا

المسحل: أول جولتين في دوري المحترفين بحكام سعوديين

2020/10/14
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المسحل: أول جولتين في دوري المحترفين بحكام سعوديين ياسر المسحل
المواطن - مروة نبيل
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1 المسحل يكشف آخر استعدادات الموسم:
1.1 انطلاق الموسم الجديد :

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آخر الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

المسحل يكشف آخر استعدادات الموسم:

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “سيتم لعب أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحكام سعوديين”.

رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل
رئيس اتحاد الكرة

ونفى ياسر المسحل تطبيق مشروع المركز الموحد لتقنية الفيديو “VAR”، مع بداية الموسم الرياضي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى 4 أشهر كاملة قبل تطبيقه في المنافسات بشكل رسمي.

وتابع المسحل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن غدًا، عن بروتوكول لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتطبيقه الموسم القادم”.

كأس دوري محمد بن سلمان
كأس الدوري

انطلاق الموسم الجديد :

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية تأجيل انطلاقة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021؛ لمنح الأندية المزيد من الوقت للاستعداد بشكل أفضل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 


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