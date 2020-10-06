المسند: احذروا الحساسية وأمراض البرد والإنفلونزا في أكتوبر

المواطن - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وقد تتوسع حتى أجزاء من منطقة المدينة.

وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “أكتوبر عادة يكون موسم الحساسية وأمراض البرد والإنفلونزا وأحياناً أمراض العيون .. هذا والله أعلم”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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