الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بذكرى الاستقلال

المواطن - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
ذات صلة :
ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار توقعات بأمطار من خفيفة لغزيرة مع برد على هذه المناطق المياه تؤهل الخريجين لسوق العمل عبر برنامج إعداد بمكافأة 5 آلاف ريال فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات سريعة ضد تركيا
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments