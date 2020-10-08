المملكة مستمرة في دعم منظمة التجارة رغم انسحاب التويجري

المواطن - الرياض

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها سوف تستمر في دعم منظمة التجارة العالمية على كل الأصعدة، لإيمانها بدور التجارة الحرة وحاجة كل الشركاء في العالم إلى التكاتف والعمل معًا، خلال الفترة المقبلة، وانطلاقًا من مسؤولياتها كعضو فاعل في منظومة التجارة الدولية رغم انسحاب مرشح السعودية.

وقد حظي المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، بثقة ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للترشح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وكان لهذه الثقة والدعم دور مهم في بلوغ معاليه مرحلة متقدمة في التنافس على شغل المنصب.

دعم منظمة التجارة

إن انسحاب التويجري من المنافسة لا يعني تخليه عن دعم عمل منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة بكل الوسائل، حيث سيضع معاليه خبراته الشخصية في خدمة المنظمة التي تعاني من مشكلات عدة، وفي وقت تواجه فيه مهمة حساسة، تتعلق ببناء نظام تجاري عالمي، في ظل التحديات التي يتعامل معها العالم.

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