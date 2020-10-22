المنتخب السعودي الـ67 عالميًا والسادس آسيويًا

المواطن - مروة نبيل

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للعبة “فيفا” لشهر أكتوبر، الذي أصدره اليوم الخميس.

المنتخب السعودي يتراجع

واحتل الأخضر في المركز السادس آسيويًا والثاني خليجيًا والـ67 عالميًا في تصنيف فيفا لشهر أكتوبر، نظرًا لعدم خوضه أي مباراة نظرًا لتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحصد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 1351 نقطة، ليتراجع مركز واحد فقط في التصنيف الجديد، وذلك بعد احتلاله المركز الـ66 لتصنيف فيفا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وعلى الصعيد الآسيوي، جاء المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في المركز الـ27، يليه إيران في المركز الـ29، ثم كوريا الجنوبية ومنتخب أستراليا.

معسكر الرياض يُجهز الأخضر

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرًا داخليًا في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 وحتى 17 من شهر نوفمبر المقبل، على أن يخوض مباراتين وديتين ضد منتخب جامايكا الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسيبدأ الأخضر مشواره في استعدادًا التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة نظيره اليمني، حيث كان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 26 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا.

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